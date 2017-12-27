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BRIEF-Dynex Capital Says Entered Amendment No 1 To Amended & Restated Equity Distribution Agreement
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December 27, 2017 / 9:57 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-Dynex Capital Says Entered Amendment No 1 To Amended & Restated Equity Distribution Agreement

1 分钟阅读

Dec 27 (Reuters) - Dynex Capital Inc:

* DYNEX CAPITAL SAYS ENTERED AMENDMENT NO 1 TO AMENDED & RESTATED EQUITY DISTRIBUTION AGREEMENT DATED MARCH 31 BETWEEN CO & JMP SECURITIES - SEC FILING

* DYNEX CAPITAL - AMENDMENT INCREASES NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE $0.01/SHARE, OF CO THAT CO MAY OFFER AND SELL UNDER AMENDED AGREEMENT

* DYNEX CAPITAL - ‍PURSUANT TO AMENDED AGREEMENT, ON/AFTER DEC 27, CO MAY OFFER AND SELL UP TO 10 MILLION SHARES FROM TIME TO TIME THROUGH AGENT Source text (bit.ly/2Cb1N0p) Further company coverage:

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