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January 18, 2018 / 3:17 AM / a day ago

BRIEF-Eagle Bancorp Q4 EPS $0.45

1 分钟阅读

Jan 17 (Reuters) - Eagle Bancorp Inc:

* EAGLE BANCORP, INC. ANNOUNCES $15.6 MILLION IN EARNINGS WITH A CONTINUING TREND OF RECORD OPERATING EARNINGS OF $30.2 MILLION FOR THE FOURTH QUARTER 2017

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.45

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.88 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* NET INTEREST INCOME INCREASED 12% FOR THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2017 TO $75.4 MILLION OVER SAME PERIOD IN 2016 ​

* ‍NONINTEREST INCOME FOR THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2017 INCREASED TO $9.5 MILLION FROM $7.0 MILLION FOR THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2016​

* ANNUALIZED RETURN ON AVERAGE ASSETS WAS 0.82% AND 1.60% ON AN OPERATING BASIS FOR Q4​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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