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January 31, 2018 / 11:33 AM / 2 days ago

BRIEF-Eagle Materials Reports Q3 Earnings Per Share $2.08

1 分钟阅读

Jan 31 (Reuters) - Eagle Materials Inc:

* EAGLE MATERIALS REPORTS RECORD THIRD QUARTER EPS UP 78% ON RECORD REVENUES

* Q3 REVENUE $359.4 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $368.8 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE $2.08

* ‍Q3 FINANCIAL RESULTS INCLUDE A TAX BENEFIT OF APPROXIMATELY $61 MILLION, OR $1.25 PER SHARE​

* EAGLE MATERIALS - ‍Q3 FINANCIAL RESULTS ALSO INCLUDE A $39 MILLION PRE-TAX CHARGE RELATED TO SETTLEMENT OF ITS CLASS ACTION WALLBOARD ANTITRUST LITIGATION​

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.39 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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