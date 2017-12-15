FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Egalet Receives FDA Tentative Approval For Chronic Pain Treatment Drug
频道
专题
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
深度分析
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
深度分析
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
深度分析
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 15, 2017 / 11:17 AM / a day ago

BRIEF-Egalet Receives FDA Tentative Approval For Chronic Pain Treatment Drug

1 分钟阅读

Dec 15 (Reuters) - Egalet Corp:

* EGALET RECEIVES FDA TENTATIVE APPROVAL FOR EXPANDED LABEL FOR ARYMO® ER (MORPHINE SULFATE) C-II, AN EXTENDED-RELEASE MORPHINE PRODUCT FORMULATED WITH ABUSE-DETERRENT PROPERTIES FOR TREATMENT OF CHRONIC PAIN

* EGALET - FINAL APPROVAL EXPECTED TO BE GRANTED WHEN EXCLUSIVITY PERIOD EXPIRES ON OCT. 2, 2018

* EGALET CORP - ‍INTRANASAL ABUSE-DETERRENT CLAIM TO BE ADDED TO ARYMO ER PRESCRIBING INFORMATION LABEL FOR ARYMO ER C-II​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below