FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-EgyptAir Converts Letter Of Intent To Firm Order For Bombardier C Series Aircraft
频道
专题
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
半岛局势
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
深度分析
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
中国财经
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 29, 2017 / 11:04 AM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-EgyptAir Converts Letter Of Intent To Firm Order For Bombardier C Series Aircraft

1 分钟阅读

Dec 29 (Reuters) - Bombardier Inc:

* EGYPTAIR CONVERTS LETTER OF INTENT TO FIRM ORDER FOR BOMBARDIER C SERIES AIRCRAFT

* BOMBARDIER COMMERCIAL AIRCRAFT- PARTIES HAVE EXECUTED FIRM AGREEMENT FOR SALE, PURCHASE OF 12 CS300 AIRCRAFT, ALSO RIGHTS FOR EXTRA 12 CS300 AIRCRAFT

* BOMBARDIER COMMERCIAL AIRCRAFT - BASED ON LIST PRICE OF CS300 AIRLINER, FIRM-ORDER CONTRACT WOULD BE VALUED AT APPROXIMATELY US $1.1 BILLION

* BOMBARDIER COMMERCIAL AIRCRAFT- SHOULD EGYPTAIR EXERCISE 12 PURCHASE RIGHTS FOR CS300 AIRCRAFT, CONTRACT VALUE WOULD INCREASE TO NEARLY $2.2 BILLION.

* BOMBARDIER COMMERCIAL AIRCRAFT SAYS EGYPTAIR‘S LETTER OF INTENT WAS PREVIOUSLY ANNOUNCED ON NOV 14 DURING 2017 DUBAI AIR SHOW Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below