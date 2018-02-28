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公司新闻(英文)
February 28, 2018 / 9:59 PM / 更新于 2 hours ago

BRIEF-Eldorado Resorts Enters Agreements To Sell Presque Isle Downs & Casino And Lady Luck Casino Vicksburg

1 分钟阅读

Feb 28 (Reuters) - Eldorado Resorts Inc:

* ELDORADO RESORTS ENTERS INTO DEFINITIVE AGREEMENTS TO SELL PRESQUE ISLE DOWNS & CASINO AND LADY LUCK CASINO VICKSBURG

* ELDORADO RESORTS INC - DEAL FOR CASH CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $178.9 MILLION​

* ELDORADO RESORTS INC - ‍CHURCHILL DOWNS WILL PURCHASE LADY LUCK CASINO VICKSBURG FOR CASH CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $50.6 MILLION​

* ELDORADO RESORTS INC - ‍CHURCHILL DOWNS WILL PURCHASE PRESQUE ISLE DOWNS & CASINO FOR CASH CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $178.9 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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