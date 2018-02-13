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公司新闻(英文)
February 13, 2018 / 12:07 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Eli Lilly Announces Positive Top-Line Phase 3 Results For Taltz

1 分钟阅读

Feb 13 (Reuters) - Eli Lilly And Co:

* LILLY ANNOUNCES POSITIVE TOP-LINE PHASE 3 RESULTS FOR TALTZ® (IXEKIZUMAB) IN ANKYLOSING SPONDYLITIS (RADIOGRAPHIC AXIAL SPONDYLOARTHRITIS)

* ELI LILLY AND CO - TALTZ(®) (IXEKIZUMAB) MET PRIMARY AND ALL KEY SECONDARY ENDPOINTS IN COAST-V

* ELI LILLY AND CO - PLANS TO SUBMIT DETAILED DATA FROM COAST-V FOR DISCLOSURE AT SCIENTIFIC MEETINGS AND IN PEER-REVIEWED JOURNALS LATER THIS YEAR

* ELI LILLY AND CO - PLANS TO SUBMIT FOR REGULATORY APPROVALS PENDING ADDITIONAL DATA FROM ONGOING TALTZ DEVELOPMENT PROGRAM LATER THIS YEAR

* ELI LILLY AND CO - ‍TALTZ DEMONSTRATED A STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN SIGNS AND SYMPTOMS OF AS, WHEN COMPARED TO PLACEBO​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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