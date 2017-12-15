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BRIEF-Elliott Management Reports Economic Exposure Of About 6.5 Pct In Akamai Technologies Stock
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#公司新闻(英文)
December 15, 2017 / 9:17 PM / 更新于 21 hours ago

BRIEF-Elliott Management Reports Economic Exposure Of About 6.5 Pct In Akamai Technologies Stock

1 分钟阅读

Dec 15 (Reuters) - Akamai Technologies Inc:

* ELLIOTT MANAGEMENT REPORTS ECONOMIC EXPOSURE OF ABOUT 6.5 PERCENT OF THE SHARES OF COMMON STOCK IN AKAMAI TECHNOLOGIES INC AS OF DECEMBER 14 - SEC FILING

* ELLIOTT - BELIEVE AKAMAI SHARES ARE “SIGNIFICANTLY UNDERVALUED”

* ELLIOTT - CONSIDERING PROPOSALS RELATED TO AKAMAI‘S OPERATIONS, MANAGEMENT, BOARD COMPOSITION, CAPITAL OR CORPORATE STRUCTURE

* ELLIOTT SAYS INTENDS TO COMMUNICATE WITH AKAMAI TECHNOLOGIES’ MANAGEMENT AND BOARD ABOUT BROAD RANGE OF OPERATIONAL AND STRATEGIC MATTERS

* ELLIOTT - ALSO CONSIDERING PROPOSALS RELATED TO POTENTIAL STRATEGIC REVIEW OR SALE INVOLVING AKAMAI OR ITS BUSINESSES/ASSETS Source: (bit.ly/2AAjqTk) Further company coverage:

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