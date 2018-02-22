BRIEF-Emerald Expositions Q4 Revenue Rose 3.6 Pct To $31.5 Mln

Feb 22 (Reuters) - Emerald Expositions Events Inc:
* EMERALD EXPOSITIONS REPORTS FISCAL 2017 FINANCIAL RESULTS
* EMERALD EXPOSITIONS EVENTS - QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.01
* EMERALD EXPOSITIONS EVENTS-2017 Q4 NET INCOME HAS BENEFIT OF $52.1 MILLION TAX CREDIT TO RE-MEASUREMENT OF CO‘S NET DEFERRED TAX LIABILITY AT TAX RATE
* FOR YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018, EXPECTS FREE CASH FLOW IN RANGE OF $110 MILLION TO $120 MILLION
* FOR YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018, EXPECTS ORGANIC REVENUE GROWTH OF 1.5% TO 3.5%
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.15, REVENUE VIEW $364.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: