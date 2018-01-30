FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#美俄关系
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 30, 2018 / 12:46 PM / a day ago

BRIEF-Emerald Health Therapeutics And Namaste Technologies Announce LOI For International Partnership

1 分钟阅读

Jan 30 (Reuters) - Emerald Health Therapeutics Inc:

* EMERALD HEALTH THERAPEUTICS AND NAMASTE TECHNOLOGIES ANNOUNCE LETTER OF INTENT FOR INTERNATIONAL PARTNERSHIP AND SUPPLY AGREEMENT

* EMERALD HEALTH THERAPEUTICS - ‍UNDER LOI, EMERALD WILL ENTER MEDICAL CANNABIS SUPPLY AGREEMENT WITH NAMASTE‘S WHOLLY OWNED SUBSIDIARY, CANNMART INC​

* EMERALD HEALTH THERAPEUTICS INC - ‍ SIGNED LOI TO DEVELOP FULLY-INTEGRATED E-COMMERCE PLATFORM TO SERVE AS A RETAIL CHANNEL FOR EMERALD‘S PATIENTS​

* EMERALD HEALTH THERAPEUTICS INC - ‍E-COMMERCE PLATFORM WILL BE DEVELOPED USING NAMASTE‘S TECHNOLOGY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below