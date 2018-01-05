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BRIEF-Emerge Energy Services Enters Into Refinancing Transactions
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#公司新闻(英文)
January 5, 2018 / 9:22 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-Emerge Energy Services Enters Into Refinancing Transactions

1 分钟阅读

Jan 5 (Reuters) - Emerge Energy Services Lp:

* EMERGE ENERGY SERVICES LP ENTERS INTO REFINANCING TRANSACTIONS

* EMERGE ENERGY SERVICES LP - ENTERED INTO $75 MILLION SECOND AMENDED & RESTATED REVOLVING CREDIT & SECURITY AGREEMENT AMONG CO, PNC BANK OTHERS

* EMERGE ENERGY SERVICES LP SAYS HAS ALSO ENTERED INTO A NEW $215 MILLION SECOND LIEN NOTE PURCHASE AGREEMENT

* EMERGE ENERGY SERVICES LP SAYS HAS ALSO ENTERED INTO A COMMON UNIT PURCHASE AGREEMENT FOR PRIVATE PLACEMENT OF ABOUT $6.0 MILLION OF ITS COMMON UNITS Source text for Eikon: Further company coverage:

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