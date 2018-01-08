BRIEF-Emergent Biosolutions Sees FY 2017 Revenue $555 Million To $560 Million

Jan 8 (Reuters) - Emergent Biosolutions Inc:
* EMERGENT BIOSOLUTIONS ANNOUNCES PRELIMINARY 2017 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES 2018 FINANCIAL OUTLOOK
* - FOR FULL YEAR 2017, ANTICIPATES CASH AND CASH EQUIVALENTS AT YEAR END OF ABOUT $180 MILLION
* - SEES 2018 TOTAL REVENUES FROM $715 MILLION TO $755 MILLION
* SEES 2018 ADJUSTED NET INCOME $110 MILLION TO $125 MILLION
* - FULL YEAR 2017 ADJUSTED NET INCOME IS ANTICIPATED TO BE $92 TO $96 MILLION
* - FOR FULL YEAR 2017, ANTICIPATES NET INCOME OF $80 TO $84 MILLION
* FY2017 REVENUE VIEW $547.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $659.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)