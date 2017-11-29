FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Enbridge Energy Partners Announces 2018 Guidance And Long Term Financial Outlook
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
深度分析
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
国际财经
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月29日 / 晚上9点58分 / 1 天前

BRIEF-Enbridge Energy Partners Announces 2018 Guidance And Long Term Financial Outlook

1 分钟阅读

Nov 29 (Reuters) - Enbridge Energy Partners Lp:

* ENBRIDGE ENERGY PARTNERS, L.P. ANNOUNCES 2018 GUIDANCE AND LONG TERM FINANCIAL OUTLOOK

* ENBRIDGE ENERGY PARTNERS-EXPECTS 2018 DISTRIBUTABLE CASH FLOW TO BE $775 MILLION-$825 MILLION AFTER ACCOUNTING FOR DCF ATTRIBUTABLE TO NON-CONTROLLING INTERESTS​

* ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP - ‍EXPECTS ANNUAL TOTAL DISTRIBUTION COVERAGE IN 2018 OF ABOUT 1.2X

* ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP - ‍PARTNERSHIP EXPECTS CONSOLIDATED DEBT TO EBITDA TO BE APPROXIMATELY 4.0X BY 2020​

* ENBRIDGE ENERGY PARTNERS- ‍LAKEHEAD SYSTEM EXPECTED TO CONTINUE TO DELIVER STABLE, LOW-RISK REGULATED CASH FLOW FOR 2018 - 2020

* ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP - ‍ VOLUME OUTLOOK ON NORTH DAKOTA ASSETS IS EXPECTED TO REMAIN ROBUST FOR 2018 - 2020 PERIOD​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below