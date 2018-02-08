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February 8, 2018 / 1:56 PM / a day ago

BRIEF-Encore Energy Signs Agreement To Acquire Uranium Properties

1 分钟阅读

Feb 8 (Reuters) - Encore Energy Corp:

* ENCORE ENERGY SIGNS AGREEMENT TO ACQUIRE URANIUM PROPERTIES

* ENCORE ENERGY CORP - ‍ENTERED INTO AN AGREEMENT WITH METAMIN ENTERPRISES INC TO ACQUIRE METAMIN‘S WHOLLY OWNED SUBSIDIARY, METAMIN US INC​

* ENCORE ENERGY CORP - ‍PLANS TO COMPLETE TRANSACTION BY WAY OF PURCHASE OF SHARES OF METAMIN‘S UNIT, METAMIN US INC., THAT HOLDS PROPERTIES AND ASSETS​

* ENCORE ENERGY CORP - ‍COMPANY ALSO HAS OPTION OF PURCHASING PROPERTIES AND ASSETS DIRECTLY​

* ENCORE ENERGY CORP - ‍PURSUANT TO AGREEMENT, CO WILL PAY METAMIN $55,000 IN CASH AND ISSUE 3 MILLION COMMON SHARES AT A DEEMED PRICE OF $0.05 PER SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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