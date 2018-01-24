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January 24, 2018 / 8:02 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-Enea says arbitral award rendered in co's dispute with large customer

1 分钟阅读

Jan 24 (Reuters) - Enea Ab:

* ARBITRAL AWARD RENDERED IN ENEA‘S DISPUTE WITH A LARGE CUSTOMER

* ARBITRAL TRIBUNAL DENIED ONE PART OF ENEA‘S CASE, WHERE ENEA HAD INDICATED PRELIMINARY CLAIMS FOR ADDITIONAL ROYALTIES OF AS MUCH AS SEK 900 MILLION

* SAYS ARBITRAL TRIBUNAL ACCEPTED ANOTHER, SMALLER, PART OF ENEA‘S CASE

* ‍DISPUTE WITH CUSTOMER INCLUDES A ONE-SIDED PRICE REDUCTION THAT CUSTOMER HAS SOUGHT TO FORCE UPON ENEA​

* ENEA WAS ORDERED TO PAY 80%, AMOUNTING TO ABOUT SEK 10.1 MILLION, OF CUSTOMER‘S LEGAL COSTS AND ADDITIONAL COSTS OF ABOUT SEK 3.1 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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