BRIEF-Envision Healthcare Reports Q4 Adjusted EPS $0.59

Feb 27 (Reuters) - Envision Healthcare Corp:
* ENVISION HEALTHCARE REPORTS 2017 FOURTH QUARTER FINANCIAL RESULTS
* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.59 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.50, REVENUE VIEW $1.96 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.66 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.31 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $8.27 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* BOARD IS CONSIDERING A NUMBER OF OPTIONS INCLUDING A POTENTIAL SALE OF COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: