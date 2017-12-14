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BRIEF-EP Energy Announces Acquisition Of Eagle Ford Acreage, Divestiture Of Certain Altamont Acreage
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#公司新闻(英文)
December 14, 2017 / 6:16 PM / 更新于 19 hours ago

BRIEF-EP Energy Announces Acquisition Of Eagle Ford Acreage, Divestiture Of Certain Altamont Acreage

1 分钟阅读

Dec 14 (Reuters) - EP Energy Corp:

* EP ENERGY ANNOUNCES AGREEMENTS FOR ACQUISITION OF EAGLE FORD ACREAGE AND DIVESTITURE OF CERTAIN ALTAMONT ACREAGE

* ‍DIVESTITURE IN ALTAMONT FOR $180 MILLION​

* ‍AGGREGATE CASH PURCHASE PRICE FOR ACQUIRED PROPERTIES IS APPROXIMATELY $245 MILLION​

* DEAL IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO NET ASSET VALUE AND LEVERAGE METRICS OVER TIME

* ENTERED AGREEMENT WITH CARRIZO OIL & GAS TO ACQUIRE CERTAIN PRODUCING PROPERTIES & UNDEVELOPED ACREAGE FROM EXISTING EAGLE FORD OPERATING AREAS

* ENTERED INTO AGREEMENT WITH AN UNDISCLOSED PARTY TO DIVEST CERTAIN ASSETS IN ALTAMONT AREA OF UINTA BASIN Source text for Eikon: Further company coverage:

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