BRIEF-Equifax Says Has Confirmed Identities Of U.S. Consumers Whose Partial Driver's License Information Was Taken

March 1 (Reuters) - Equifax Inc:
* EQUIFAX RELEASES UPDATED INFORMATION ON 2017 CYBERSECURITY INCIDENT
* EQUIFAX INC - HAS CONFIRMED IDENTITIES OF U.S. CONSUMERS WHOSE PARTIAL DRIVER’S LICENSE INFORMATION WAS TAKEN
* EQUIFAX SAYS WAS ABLE TO IDENTIFY CONSUMERS BY REFERENCING OTHER INFORMATION IN PROPRIETARY COMPANY RECORDS
* EQUIFAX - NEWLY IDENTIFIED CONSUMERS WERE NOT PREVIOUSLY INFORMED BECAUSE SSNS WERE NOT STOLEN TOGETHER WITH THEIR PARTIAL DRIVER’S LICENSE INFO
* EQUIFAX - IDENTIFIED ABOUT 2.4 MILLION U.S. CONSUMERS WHOSE NAMES, PARTIAL DRIVER’S LICENSE INFO WAS STOLEN, BUT WERE NOT IN PRIOR IDENTIFIED AFFECTED POPULATION
* EQUIFAX - FOUND NO EVIDENCE THAT CO’S CORE CONSUMER, EMPLOYMENT & INCOME OR COMMERCIAL CREDIT REPORTING DATABASES WERE ACCESSED AS PART OF CYBERATTACK Source text for Eikon: Further company coverage: