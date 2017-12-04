FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Equity Financial Update on Shareholders Supporting Arrangement with Smoothwater Capital
频道
专题
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
半岛局势
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
中国财经
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
深度分析
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月4日 / 下午1点55分 / 更新于 1 天前

BRIEF-Equity Financial Update on Shareholders Supporting Arrangement with Smoothwater Capital

1 分钟阅读

Dec 4 (Reuters) - Equity Financial Holdings Inc:

* EQUITY FINANCIAL HOLDINGS INC. PROVIDES UPDATE ON SHAREHOLDERS SUPPORTING THE ARRANGEMENT WITH SMOOTHWATER CAPITAL CORPORATION

* EQUITY FINANCIAL - ‍ADVISED THAT SHAREHOLDERS HOLDING ABOUT 16.03% SHARES OF CO ENTERED AMENDED “HARD” LOCK-UP AGREEMENTS WITH SMOOTHWATER CAPITAL

* EQUITY FINANCIAL - AFTER AMENDING AGREEMENT WITH SMOOTHWATER, CO GOT 2 EXPRESSIONS OF INTEREST TO BUY UP TO 100% OUTSTANDING SHARES

* EQUITY FINANCIAL - ONE EXPRESSIONS OF INTEREST CONTEMPLATED PER SHARE PURCHASE PRICE OF AT LEAST $11.25, ALL CASH

* EQUITY FINANCIAL - SECOND EXPRESSION OF INTEREST CONTEMPLATED ALL CASH PURCHASE PRICE RANGE OF $12.50 TO $13.50 PER SHARE

* EQUITY FINANCIAL - SPECIAL COMMITTEE DECIDED TO SUSPEND FURTHER PURSUIT OF EXPRESSIONS OF INTEREST RECEIVED

* EQUITY FINANCIAL - IN TOTAL, SHAREHOLDERS HOLDING ABOUT 49.12% SHARES HAVE AGREED TO VOTE THEIR SHARES IN FAVOUR OF SMOOTHWATER​ ARRANGEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below