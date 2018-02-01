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February 1, 2018 / 9:45 PM / in 18 hours

BRIEF-Esterline Reports Q1 Revenue $482.3 Million

1 分钟阅读

Feb 1 (Reuters) - Esterline Technologies Corp:

* ESTERLINE REPORTS FISCAL 2018 FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS; EXPECTS TO RESTATE FISCAL YEAR 2017 10-K

* Q1 GAAP LOSS PER SHARE $1.13 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.49 FROM CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING ITEMS

* Q1 REVENUE $482.3 MILLION

* ‍BACKLOG AT END OF Q1 OF FISCAL 2018 WAS $1.39 BILLION, COMPARED WITH $1.26 BILLION AT END OF SAME PERIOD IN FISCAL 2017​

* ESTERLINE TECHNOLOGIES - ‍IN Q1 OF FY18 , CO RECORDED PROVISIONAL DISCRETE TAX EXPENSES OF $48.6 MILLION AS A RESULT OF TAX REFORM

* ‍COMPANY IS MAINTAINING ITS FULL-YEAR GUIDANCE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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