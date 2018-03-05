FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 5, 2018 / 1:35 PM / a day ago

BRIEF-Estre Ambiental Says Brazilian Federal Police Executed Search Warrants At Co's Majority-Owned JV, Consórcio Soma

1 分钟阅读

March 5 (Reuters) - Estre Ambiental Inc:

* ESTRE AMBIENTAL - ON MARCH 1, BRAZILIAN FEDERAL POLICE EXECUTED SEARCH WARRANTS AT CO’S MAJORITY-OWNED JV, CONSÓRCIO SOMA – SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE

* ESTRE AMBIENTAL - SUSPENDED GENERAL MANAGER OF COLLECTION AND CLEANING SEGMENT, WHO IS ALSO CEO OF CONSORCIO SOMA

* ESTRE AMBIENTAL-IDENTIFIED POTENTIAL EMPLOYEE MISCONDUCT AT CONSORCIO SOMA IN RELATION TO PAYMENTS ON INVOICES WHERE GOODS, SERVICES WEREN’T PROVIDED‍​

* ESTRE AMBIENTAL SAYS BRAZILIAN FEDERAL POLICE ALSO EXECUTED SEARCH WARRANTS AT CO'S CORPORATE OFFICES - SEC FILING Source text: (bit.ly/2I3Sy1X) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below