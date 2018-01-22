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January 22, 2018 / 1:33 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-European Commission Approves Adcetris For CD30-Positive Cutaneous T-Cell Lymphoma

1 分钟阅读

Jan 22 (Reuters) - Takeda Pharmaceutical Co Ltd:

* EUROPEAN COMMISSION APPROVES ADCETRIS® (BRENTUXIMAB VEDOTIN) FOR CD30-POSITIVE CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMA AFTER ONE PRIOR SYSTEMIC THERAPY– PROVIDING AN INNOVATIVE TREATMENT OPTION TO PATIENTS

* TAKEDA PHARMACEUTICAL- PHASE 3 ALCANZA STUDY DEMONSTRATED HIGHLY STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN RATE OF OBJECTIVE RESPONSE LASTING ATLEAST 4 MONTHS

* TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD - EUROPEAN COMMISSION EXTENDED CURRENT CONDITIONAL MARKETING AUTHORIZATION OF ADCETRIS

* TAKEDA PHARMACEUTICAL- EC APPROVED ADCETRIS FOR TREATMENT OF ADULT PATIENTS WITH CD30-POSITIVE CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMA AFTER AT LEAST 1 PRIOR SYSTEMIC THERAPY Source text for Eikon: Further company coverage:

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