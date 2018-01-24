FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#达沃斯论坛
#中美关系
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 24, 2018 / 1:42 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Exalenz Bioscience Announces Positive Clinical Trial Results The Diagnosis Of Clinically Significant Portal Hypertension In Nash Patients

1 分钟阅读

Jan 24 (Reuters) - Exalenz Bioscience Ltd:

* EXALENZ BIOSCIENCE ANNOUNCES POSITIVE CLINICAL TRIAL RESULTS FOR THE DIAGNOSIS OF CLINICALLY SIGNIFICANT PORTAL HYPERTENSION IN NASH PATIENTS

* EXALENZ BIOSCIENCE ANNOUNCES POSITIVE CLINICAL TRIAL RESULTS FOR THE DIAGNOSIS OF CLINICALLY SIGNIFICANT PORTAL HYPERTENSION IN NASH PATIENTS

* EXALENZ BIOSCIENCE LTD - A PRELIMINARY MODEL TO DETECT CSPH USING MBT WAS DEVELOPED WITH AN AREA UNDER RECEIVER OPERATOR CURVE (AUROC) OF 0.88

* EXALENZ BIOSCIENCE LTD - POTENTIAL 2020 ENTRY TO AN ADDRESSABLE U.S. MARKET OF MILLIONS OF NASH PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below