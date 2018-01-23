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January 23, 2018 / 1:50 PM / a day ago

BRIEF-Excelsior Mining Provides Draft Federal EPA Permit Update

1 分钟阅读

Jan 23 (Reuters) - Excelsior Mining Corp:

* EXCELSIOR MINING PROVIDES DRAFT FEDERAL EPA PERMIT UPDATE

* EXCELSIOR MINING - U.S. EPA INFORMED THAT PUBLIC COMMENT PERIOD FOR UNDERGROUND INJECTION CONTROL PERMIT FOR GUNNISON COPPER PROJECT, WILL BE EXTENDED​

* EXCELSIOR MINING CORP - PUBLIC MEETING IS SCHEDULED FOR FEBRUARY 27, 2018 IN DRAGOON, ARIZONA

* EXCELSIOR MINING CORP - ‍ UIC PERMIT, FOR GUNNISON COPPER PROJECT, WILL BE EXTENDED IN ORDER TO FACILITATE A PUBLIC MEETING​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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