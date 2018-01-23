BRIEF-Excelsior Mining Provides Draft Federal EPA Permit Update

Jan 23 (Reuters) - Excelsior Mining Corp:
* EXCELSIOR MINING PROVIDES DRAFT FEDERAL EPA PERMIT UPDATE
* EXCELSIOR MINING - U.S. EPA INFORMED THAT PUBLIC COMMENT PERIOD FOR UNDERGROUND INJECTION CONTROL PERMIT FOR GUNNISON COPPER PROJECT, WILL BE EXTENDED
* EXCELSIOR MINING CORP - PUBLIC MEETING IS SCHEDULED FOR FEBRUARY 27, 2018 IN DRAGOON, ARIZONA
* EXCELSIOR MINING CORP - UIC PERMIT, FOR GUNNISON COPPER PROJECT, WILL BE EXTENDED IN ORDER TO FACILITATE A PUBLIC MEETING Source text for Eikon: Further company coverage: