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February 1, 2018 / 10:15 PM / 更新于 11 hours ago

BRIEF-Exchange Income Corp and Wasaya Group Agree To Partner​

1 分钟阅读

Feb 1 (Reuters) - Exchange Income Corp:

* EXCHANGE INCOME CORP - ‍ANNOUNCES WASAYA GROUP, CO ENTERED INTO AN AGREEMENT TO PARTNER​

* EXCHANGE INCOME-AGREEMENT WHEREBY CO WILL RECAPITALIZE WASAYA, WASAYA SHAREHOLDERS WILL EXCHANGE PORTION OF THEIR INTERESTS IN WASAYA FOR CO‘S SHARES

* EXCHANGE INCOME CORP - ‍TRANSACTIONS, WITH ANTICIPATED GROWTH CAPITAL, EXPECTED TO BE ABOUT $25 MILLION THROUGH A COMBINATION OF DEBT AND EQUITY​

* EXCHANGE INCOME CORP - ‍HAS FUNDED AN INITIAL INVESTMENT IN WASAYA WITH REMAINING TRANSACTIONS EXPECTED TO BE COMPLETED WITHIN Q1 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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