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BRIEF-Express Inc Q3 EARNINGS PER SHARE $0.08
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#公司新闻(英文)
2017年11月30日 / 中午11点59分 / 更新于 20 小时前

BRIEF-Express Inc Q3 EARNINGS PER SHARE $0.08

2 分钟阅读

Nov 30 (Reuters) - Express Inc:

* EXPRESS, INC. REPORTS THIRD QUARTER 2017 COMPS AT THE TOP END OF GUIDANCE; ANNOUNCES $150 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM

* Q3 REVENUE $498.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $488.7 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.08 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.08

* - REMAIN ON TRACK TO DELIVER $20 MILLION IN COST SAVINGS IN 2017

* - HURRICANE ACTIVITY NEGATIVELY IMPACTED Q3 NET SALES AND EPS BY APPROXIMATELY 1 PCT AND $0.02, RESPECTIVELY

* - NARROWS FULL YEAR 2017 GUIDANCE FOR ADJUSTED DILUTED EPS TO $0.43 TO $0.47

* - QTRLY E-COMMERCE SALES INCREASED 23 PCT, ACCOUNTING FOR 24 PCT OF NET SALES

* - QTRLY COMPARABLE SALES (INCLUDING E-COMMERCE SALES) DECREASED 1 PCT

* - SEES 2017 COMPARABLE SALES GROWTH OF NEGATIVE LOW SINGLE DIGITS

* - SEES 2017 CAPITAL EXPENDITURES OF $58 MILLION TO $63 MILLION

* - SEES FY EPS $0.28 TO $0.32

* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $0.44 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - ‍$150 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM AUTHORIZES CO TO REPURCHASE SHARES OF ITS OUTSTANDING COMMON STOCK USING COMPANY‘S AVAILABLE CASH​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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