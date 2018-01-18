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January 18, 2018 / 10:23 PM / 更新于 9 hours ago

BRIEF-Extraction Oil & Gas Upsized Offering Amount From $600 Mln To $750 Mln

1 分钟阅读

Jan 18 (Reuters) - Extraction Oil & Gas Inc:

* EXTRACTION OIL & GAS, INC. ANNOUNCES PRICING AND UPSIZE OF PRIVATE OFFERING OF SENIOR UNSECURED NOTES

* EXTRACTION OIL & GAS INC - ‍PRICED ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED PRIVATE OFFERING OF SENIOR UNSECURED NOTES DUE IN 2026​

* EXTRACTION OIL & GAS INC - UPSIZED OFFERING AMOUNT FROM $600 MILLION TO $750 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT

* EXTRACTION OIL & GAS INC - ‍THE SENIOR UNSECURED NOTES WILL BEAR INTEREST AT 5.625% PER ANNUM​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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