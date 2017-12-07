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BRIEF-Facebook Says Introduces New Gaming Features on Messenger
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#公司新闻(英文)
2017年12月7日 / 晚上8点27分 / 更新于 10 小时前

BRIEF-Facebook Says Introduces New Gaming Features on Messenger

1 分钟阅读

Dec 7 (Reuters) - Facebook Inc:

* FACEBOOK SAYS LAUNCHING NEW LIVE STREAMING CAPABILITY VIA FACEBOOK LIVE THAT MAKES IT SIMPLE TO PLAY AND SHARE GAMING EXPERIENCES ON MESSENGER

* FACEBOOK INC SAYS LAUNCHING GLOBALLY IN EARLY 2018 IS ANGRY BIRDS, A NEW GAME BUILT FOR MESSENGER

* FACEBOOK SAYS IT IS GOING TO BEGIN A TEST SOON THAT WILL ENABLE PEOPLE TO PLAY GAMES WITH EACH OTHER WHILE VIDEO CHATTING

* FACEBOOK SAYS FEATURE THAT ENABLES PEOPLE TO PLAY GAMES WHILE VIDEO CHATTING TO BE INTRODUCED EARLY 2018; 'WORDS WITH FRIENDS' WILL BE FIRST GAME TO USE IT Source text : [ID:bit.ly/2zZfyec] Further company coverage:

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