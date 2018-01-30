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January 30, 2018 / 7:17 PM / 更新于 20 hours ago

BRIEF-Facebook Says To Prohibit Ads Promoting Cryptocurrency, ICOs

1 分钟阅读

Jan 30 (Reuters) - Facebook Inc:

* FACEBOOK ANNOUNCES NEW ADS POLICY TO IMPROVE “INTEGRITY AND SECURITY” OF FINANCIAL PRODUCT AND SERVICES ADS

* TO PROHIBIT ADS PROMOTING FINANCIAL PRODUCTS & SERVICES RELATED TO MISLEADING/DECEPTIVE PROMOTION PRACTICES, SUCH AS INITIAL COIN OFFERINGS, CRYPTOCURRENCY

* “POLICY IS INTENTIONALLY BROAD WHILE WE WORK TO BETTER DETECT DECEPTIVE AND MISLEADING ADVERTISING PRACTICES”

* WILL REVISIT THE POLICY "AND HOW WE ENFORCE IT AS OUR SIGNALS IMPROVE" Source text: bit.ly/2FuwawS Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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