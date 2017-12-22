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BRIEF-FCA US Says Voluntarily Recalls About 1.48 Mln Trucks In The U.S.
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#公司新闻(英文)
December 22, 2017 / 8:28 PM / 3 days ago

BRIEF-FCA US Says Voluntarily Recalls About 1.48 Mln Trucks In The U.S.

1 分钟阅读

Dec 22 (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles NV:

* FCA US LLC SAYS VOLUNTARILY RECALLING ESTIMATED 1.48 MILLION TRUCKS IN THE U.S.

* FCA US LLC - RECALLING TRUCKS IN U.S. TO PREVENT OCCUPANTS FROM INADVERTENTLY MOVING VEHICLES’ GEAR-SHIFTERS OUT OF “PARK” POSITION

* FCA US LLC- ADDITIONAL POPULATIONS OF VEHICLES BEING RECALLED IN CANADA (EST. 249,520); MEXICO (EST. 42,747), SOME MARKETS OUTSIDE NAFTA (EST. 14,950)

* FCA US LLC - RECALL LIMITED TO VEHICLES WITH SHIFTERS MOUNTED ON STEERING COLUMNS

* FCA US LLC - REVIEW OF FIELD DATA SHOWED BTSI MAY NOT FUNCTION PROPERLY IF SUBJECT TO SPECIFIC HIGH-TEMPERATURE FOR PROLONGED PERIODS

* FCA US LLC - AWARE OF SEVEN POTENTIALLY RELATED INJURIES AND SMALL NUMBER OF POTENTIALLY RELATED ACCIDENTS Further company coverage:

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