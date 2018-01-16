FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#狗年展望
#加密货币
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 16, 2018 / 6:09 AM / in 2 days

BRIEF-FDA accepts Novartis submission of biosimilar version of Humira

1 分钟阅读

Jan 16 (Reuters) - Novartis AG:

* SANDOZ REGULATORY SUBMISSION FOR PROPOSED BIOSIMILAR ADALIMUMAB ACCEPTED BY FDA

* US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) ACCEPTED ITS BIOLOGICS LICENSE APPLICATION (BLA), SUBMITTED UNDER THE 351 (K) PATHWAY, FOR PROPOSED BIOSIMILAR ADALIMUMAB TO THE REFERENCE MEDICINE, HUMIRA

* ‍DATA PACKAGE PROVIDED IS EXPECTED TO DEMONSTRATE THAT SANDOZ PROPOSED BIOSIMILAR ADALIMUMAB MATCHES REFERENCE BIOLOGIC MEDICINE IN TERMS OF SAFETY, EFFICACY AND QUALITY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Michael Shields)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below