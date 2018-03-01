FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 1, 2018 / 1:21 PM / a day ago

BRIEF-FDA Accepts Remoxy NDA For Review, Sets PDUFA Date Of Aug 7, 2018

1 分钟阅读

March 1 (Reuters) - Pain Therapeutics Inc:

* FDA ACCEPTS REMOXY® NDA FOR REVIEW, SETS PDUFA DATE OF AUGUST 7, 2018

* U.S. FDA DETERMINED THAT A NDA FOR REMOXY ER IS SUFFICIENTLY COMPLETE TO PERMIT A SUBSTANTIVE REVIEW

* FDA HAS SET AN ACTION DATE OF AUGUST 7, 2018 UNDER PRESCRIPTION DRUG USER FEE ACT (PDUFA)

* PAIN THERAPEUTICS -BELIEVES FDA WILL HOLD AN OPEN ADVISORY COMMITTEE MEETING TO DISCUSS REMOXY ER, ALTHOUGH A DATE HAS NOT YET BEEN DETERMINED. Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below