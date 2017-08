Aug 3 (Reuters) - U.S. Food and Drug Administration:

* FDA approves first treatment for certain types of poor-prognosis acute myeloid leukemia

* U.S. FDA - FDA granted the approval of vyxeos to Jazz Pharmaceuticals‍​

* ‍FDA-prescribing information for vyxeos includes boxed warning not to interchange vyxeos with other daunorubicin- and/or cytarabine-containing products​ Source text: (bit.ly/2v2lQYZ)