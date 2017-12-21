BRIEF-FDA grants second breakthrough therapy designation for Avelumab in hard-to-treat cancer​

Dec 21 (Reuters) - Merck Kgaa:
* FDA GRANTS BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION FOR AVELUMAB IN COMBINATION WITH INLYTA® IN ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA
* SAYS SECOND BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION FOR AVELUMAB IN HARD-TO-TREAT CANCER
* SAYS RENAL CELL CARCINOMA, MOST COMMON FORM OF KIDNEY CANCER, HAS A POOR PROGNOSIS IN ADVANCED STAGE
* SAYS JAVELIN RENAL CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAM IS ONGOING, INCLUDING PHASE III FIRST-LINE STUDY
* SAYS FDA) HAS GRANTED BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION FOR AVELUMAB IN COMBINATION WITH INLYTA(®) (AXITINIB)* FOR TREATMENT-NAÏVE PATIENTS WITH ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA Source text for Eikon: Further company coverage: (Frankfurt newsroom)