BRIEF-Finish Line Q3 GAAP Loss Per Share $0.32 From Continuing Operations

Dec 21 (Reuters) - Finish Line Inc:
* FINISH LINE REPORTS THIRD QUARTER FISCAL YEAR 2018 RESULTS
* Q3 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.26 FROM CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING ITEMS
* Q3 SALES $378.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $360.7 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.36 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FINISH LINE - EXPECTS FINISH LINE COMPARABLE SALES TO DECREASE 2% TO 3% FOR FISCAL YEAR ENDING MARCH 3, 2018
* - AS OF NOV 25, 2017, CONSOLIDATED MERCHANDISE INVENTORIES DECREASED 2.3% TO $392.1 MILLION COMPARED TO $401.5 MILLION AS OF NOV 26, 2016
* QTRLY FINISH LINE MACY‘S SALES INCREASED 2.3%.
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.53 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: