BRIEF-FirstCash Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.94

Feb 1 (Reuters) - FirstCash Inc:
* FIRSTCASH REPORTS RECORD FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS; INCREASES QUARTERLY DIVIDEND AND ISSUES 2018 EARNINGS OUTLOOK
* QTRLY REVENUE $480.2 MILLION VERSUS $462 MILLION LAST YEAR
* IN Q4 OF 2017, COMPANY RECORDED AN ESTIMATED NET INCOME TAX BENEFIT OF $27 MILLION, OR $0.57 PER SHARE, AS A RESULT OF TAX ACT
* TOTAL INVENTORIES AT DECEMBER 31, 2017 DECLINED $54 MILLION, OR 16%, TO $277 MILLION COMPARED TO $331 MILLION A YEAR AGO
* EXPECTS MERGER EXPENSES TO BE WITHIN A RANGE OF $0.03 TO $0.06 PER SHARE, NET OF TAX, FOR FISCAL 2018
* CONSUMER LENDING OPERATIONS ARE EXPECTED TO CONTRIBUTE APPROXIMATELY 3.5% OF REVENUE IN 2018
* PLANS TO OPEN OR ACQUIRE ABOUT 85 STORES IN 2018, PRIMARILY IN LATIN AMERICA, INCLUDING ITS FIRST STORES IN COLOMBIA Source text for Eikon: Further company coverage: