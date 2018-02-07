FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 7, 2018 / 1:34 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Fiserv To Sell Majority Interest In Its Lending Solutions Business To Warburg Pincus

1 分钟阅读

Feb 7 (Reuters) - Fiserv Inc:

* PRESS RELEASE - FISERV TO SELL MAJORITY INTEREST IN ITS LENDING SOLUTIONS BUSINESS TO WARBURG PINCUS

* FISERV INC - WILL RECEIVE APPROXIMATELY $395 MILLION IN NET AFTER-TAX PROCEEDS AND RETAIN A 45 PERCENT EQUITY INTEREST IN BUSINESS

* FISERV INC - ‍ FUNDS AFFILIATED WITH WARBURG PINCUS WILL ACQUIRE A 55 PERCENT SHARE OF LENDING SOLUTIONS BUSINESS OF FISERV​

* FISERV INC - ‍ FISERV WILL RETAIN ITS SECURE LENDING PRODUCT FOR E-CONTRACTING AND ITS UNIFI MORTGAGE ORIGINATION SOLUTION​

* FISERV INC - ‍JOINT VENTURE WILL INCLUDE ALL OF AUTOMOTIVE LOAN ORIGINATION AND SERVICING PRODUCTS AND RELATED OPERATIONS OF FISERV​

* FISERV INC - ‍ JOINT VENTURE WILL ALSO INCLUDE ITS LOANSERV MORTGAGE AND CONSUMER LOAN SERVICING PLATFORM​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below