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BRIEF-Floor & Decor Holdings - Units Entered Amendment To Credit Agreement Governing Co's Senior Secured Term Loan Facility
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#公司新闻(英文)
2017年11月27日 / 晚上10点05分 / 1 天前

BRIEF-Floor & Decor Holdings - Units Entered Amendment To Credit Agreement Governing Co's Senior Secured Term Loan Facility

1 分钟阅读

Nov 27 (Reuters) - Floor & Decor Holdings Inc:

* FLOOR & DECOR HOLDINGS-ON NOV 22, UNITS ENTERED AMENDMENT TO CREDIT AGREEMENT GOVERNING CO‘S SENIOR SECURED TERM LOAN FACILITY MATURING SEPT 30, 2023​

* FLOOR & DECOR HOLDINGS- ‍REPRICING AMENDMENT DID NOT IMPACT OUTSTANDING PRINCIPAL BALANCE/MATURITY DATE/TERMS OF CO‘S $200.0 MILLION REVOLVING FACILITY​

* FLOOR & DECOR HOLDINGS-‍REPRICING AMENDMENT REDUCED MARGINS APPLICABLE TO TERM LOAN FACILITY IN CASE OF BASE RATE LOANS, FROM 2% PER TO 1.75% PER ANNUM​ Source text: (bit.ly/2jsnCgj) Further company coverage:

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