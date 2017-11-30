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BRIEF-Flowers Foods Says ‍on Nov. 29, Co Entered Into Sixth Amendment To Amended Credit Agreement
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#公司新闻(英文)
2017年11月30日 / 晚上8点34分 / 更新于 12 小时前

BRIEF-Flowers Foods Says ‍on Nov. 29, Co Entered Into Sixth Amendment To Amended Credit Agreement

1 分钟阅读

Nov 30 (Reuters) - Flowers Foods Inc:

* FLOWERS FOODS SAYS ON NOV 29, CO ENTERED INTO SIXTH AMENDMENT TO EXTEND MATURITY DATE OF EXISTING CREDIT AGREEMENT TO NOVEMBER 29, 2022 - SEC FILING

* FLOWERS FOODS INC - ‍ON NOV. 29, 2017 CO ENTERED INTO SIXTH AMENDMENT TO ITS AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 24, 2003​

* FLOWERS FOODS INC - ‍AMENDMENT EXTENDS MATURITY DATE OF EXISTING CREDIT AGREEMENT TO NOVEMBER 29, 2022​

* FLOWERS FOODS INC - ‍AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR UNSECURED REVOLVING CREDIT FACILITY UNDER AMENDED CREDIT AGREEMENT IS $500 MILLION​ Source text - (bit.ly/2BzRD67) Further company coverage:

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