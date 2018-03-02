BRIEF-Flughafen Zuerich FY Profit Of CHF 285.5 Million‍​‍​

March 2 (Reuters) - FLUGHAFEN ZUERICH AG:
* FY REVENUE INCREASED FROM CHF 1,012.8 MILLION TO CHF 1,037.1 MILLION (+2.4%)
* IN 2017, A TOTAL OF 29,369,094 PASSENGERS FLEW VIA ZURICH AIRPORT, YEAR-ON-YEAR INCREASE OF 6.3%
* FY EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAX (EBIT) AMOUNTED TO CHF 339.9 MILLION
* ADJUSTED FOR ONE-OFF EFFECTS, FY EBITDA INCREASED BY CHF 10.8 MILLION TO CHF 578.8 MILLION
* EXPECTS PASSENGER VOLUMES TO GROW BY 3.5-4% IN THE CURRENT FINANCIAL YEAR
* 2018 REVENUE IS ALSO EXPECTED TO RISE IN THE NON-AVIATION SEGMENT
* EXCLUDING ONE-OFF EFFECTS THE RESULT IS CHF 250.3 MILLION, AN INCREASE OF 4.5% OVER THE ADJUSTED PRIOR-YEAR FIGURE
* 2018 EBITDA AND CONSOLIDATED PROFIT SHOULD EXCEED THE PRIOR-YEAR FIGURE
* PROPOSES PAYMENT OF BOTH ORDINARY DIVIDEND OF CHF 3.30 PER SHARE AND ADDITIONAL DIVIDEND OF CHF 3.20 PER SHARE Further company coverage: (Gdynia Newsroom)