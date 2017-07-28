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BRIEF-Forbo Holding H1 group loss came to CHF 28.9 million​​
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2017年7月28日 / 凌晨4点37分 / 8 天前

BRIEF-Forbo Holding H1 group loss came to CHF 28.9 million​​

路透新闻部

1 分钟阅读

July 28 (Reuters) - FORBO HOLDING AG:

* ‍NET SALES OF CHF 606.3 MILLION IN FIRST HALF OF 2017 (PRIOR-YEAR PERIOD: CHF 590.9 MILLION)​

* GROUP PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS BEFORE ONE-OFF COSTS UP 4.3% TO CHF 53.9 MILLION (PRIOR-YEAR PERIOD: CHF 51.7 MILLION)​

* ‍Forecast for Full Year 2017 Has Not Changed​

* H1 ‍OPERATING PROFIT (EBIT) BEFORE ONE-OFF COSTS INCREASED BY 5.6% FROM CHF 64.3 MILLION TO CHF 67.9 MILLION​

* ‍AFTER FACTORING ONE-OFF COSTS, H1 OPERATING PROFIT (EBIT) CAME TO CHF -17.1 MILLION​

* ‍AFTER FACTORING IN PROVISION FOR ONE-OFF COSTS, H1 GROUP PROFIT CAME TO CHF -28.9 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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