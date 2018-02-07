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February 7, 2018 / 9:55 PM / in 13 hours

BRIEF-ForeScout Technologies Posts Q4 Non-GAAP Loss Per Share $0.20

1 分钟阅读

Feb 7 (Reuters) - ForeScout Technologies Inc:

* FORESCOUT TECHNOLOGIES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.20

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $1.80

* SEES Q1 2018 REVENUE $53.5 MILLION TO $56.5 MILLION

* SEES Q1 2018 REVENUE UP 24 PERCENT

* Q4 REVENUE ROSE 33 PERCENT TO $66 MILLION

* SEES FOR Q1 OF 2018, FORESCOUT EXPECTS NON-GAAP NET LOSS PER SHARE OF $0.46 TO $0.44

* FORESCOUT TECHNOLOGIES - FOR 2018, FORESCOUT EXPECTS REVENUE OF $260 MILLION TO $270 MILLION

* FOR FULL YEAR OF 2018, FORESCOUT EXPECTS NON-GAAP NET LOSS PER SHARE OF $1.21 TO $1.13

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.45, REVENUE VIEW $55.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $-1.18, REVENUE VIEW $261.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.36, REVENUE VIEW $62.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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