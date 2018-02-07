BRIEF-ForeScout Technologies Posts Q4 Non-GAAP Loss Per Share $0.20

Feb 7 (Reuters) - ForeScout Technologies Inc:
* FORESCOUT TECHNOLOGIES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* SEES FOR Q1 OF 2018, FORESCOUT EXPECTS NON-GAAP NET LOSS PER SHARE OF $0.46 TO $0.44
* FORESCOUT TECHNOLOGIES - FOR 2018, FORESCOUT EXPECTS REVENUE OF $260 MILLION TO $270 MILLION
* FOR FULL YEAR OF 2018, FORESCOUT EXPECTS NON-GAAP NET LOSS PER SHARE OF $1.21 TO $1.13
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.45, REVENUE VIEW $55.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $-1.18, REVENUE VIEW $261.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.36, REVENUE VIEW $62.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: