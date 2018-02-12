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公司新闻(英文)
February 12, 2018 / 12:20 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Foresight Energy Files For Offering Of Common Units With Limited Partner Interests

1 分钟阅读

Feb 12 (Reuters) - Foresight Energy Lp:

* FORESIGHT ENERGY LP FILES FOR OFFERING OF COMMON UNITS REPRESENTING LIMITED PARTNER INTERESTS OTHER CLASSES OF UNITS REPRESENTING LIMITED PARTNER INTERESTS‍​

* FORESIGHT ENERGY LP SAYS AGGREGATE INITIAL OFFERING PRICE OF ALL COMMON UNITS AND OTHER UNITS SOLD BY CO UNDER PROSPECTUS WILL NOT EXCEED $1.0 BILLION

* FORESIGHT ENERGY LP SAYS SELLING UNITHOLDERS MAY FROM TIME TO TIME IN ONE OR MORE OFFERINGS, OFFER AND SELL UP TO TOTAL OF 43.8 MILLION COMMON UNITS - SEC FILING‍​ Source text: (bit.ly/2EieIv7) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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