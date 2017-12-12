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BRIEF-Forterra Says U.S. Court Granted Motion To Dismiss Relating To Lawsuit Filed By Affiliates Of Heidelbergcement A.G.
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#公司新闻(英文)
2017年12月12日 / 中午11点37分 / 2 天前

BRIEF-Forterra Says U.S. Court Granted Motion To Dismiss Relating To Lawsuit Filed By Affiliates Of Heidelbergcement A.G.

1 分钟阅读

Dec 12 (Reuters) - Forterra Inc:

* FORTERRA - ON DEC 8, U.S. COURT GRANTED MOTION TO DISMISS FILED BY CERTAIN AFFILIATES OF CO RELATING TO LAWSUIT FILED BY AFFILIATES OF HEIDELBERGCEMENT A.G.

* FORTERRA - COURT ALSO RULED THAT AFFILIATES OF HEIDELBERGCEMENT A.G.‘S INDEMNIFICATION CLAIMS WERE BARRED DUE TO CONTRACTUAL STATUTE OF LIMITATIONS

* FORTERRA-HEIDELBERGCEMENT A.G. LAWSUIT IS CONCERNING AN EARN-OUT CONTINGENCY AS PER DEAL GOVERNING 2015 ACQUISITION OF CERTAIN BUSINESSES FROM HEIDELBERG

* FORTERRA-COURT RULED INDEPENDENT ACCOUNTING ARBITRATOR APPOINTED POST 2015 ACQUISITION DEAL HAS JURISDICTION OVER CALCULATION OF ADJUSTED EBITDA UNDER DEAL Source text: (bit.ly/2BbKj2O) Further company coverage:

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