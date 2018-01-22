FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#达沃斯论坛
#中美关系
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 22, 2018 / 11:38 AM / in 20 hours

BRIEF-Franco-Nevada Acquires An Additional Precious Metals Stream On Cobre Panama From KORES For $178 Mln

1 分钟阅读

Jan 22 (Reuters) - Franco-Nevada Corp:

* FRANCO-NEVADA ACQUIRES AN ADDITIONAL PRECIOUS METALS STREAM ON COBRE PANAMA FROM KORES FOR US$178 MILLION

* FRANCO-NEVADA CORP - ITS UNIT AGREED TO ACQUIRE A PRECIOUS METALS STREAM ON KOREA RESOURCES CORP.‘S 10% INDIRECT INTEREST IN COBRE PANAMA PROJECT​

* FRANCO-NEVADA CORP - ‍ UNIT EXPECTS TO FUND COMBINED US$356 MILLION WITHOUT A SYNDICATION PARTNER​

* FRANCO-NEVADA CORP - ‍COBRE PANAMA IS EXPECTED TO ADD MATERIALLY TO FRANCO-NEVADA‘S GROWTH PROFILE BEGINNING IN 2019​

* FRANCO-NEVADA CORP - ‍ CEF HOLDINGS LIMITED WAS UNABLE TO PUT A SUITABLE STRUCTURE IN PLACE TO PARTICIPATE IN TRANSACTION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below