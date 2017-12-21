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BRIEF-Freddie Mac's Total Mortgage Portfolio Increased At An Annualized Rate of 8.7% In November
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#公司新闻(英文)
December 21, 2017 / 9:47 PM / 4 days ago

BRIEF-Freddie Mac's Total Mortgage Portfolio Increased At An Annualized Rate of 8.7% In November

1 分钟阅读

Dec 21 (Reuters) - Federal Home Loan Mortgage Corp :

* FREDDIE MAC - TOTAL MORTGAGE PORTFOLIO INCREASED AT AN ANNUALIZED RATE OF 8.7% IN NOVEMBER

* FREDDIE MAC - SINGLE-FAMILY REFINANCE-LOAN PURCHASE, GUARANTEE VOLUME $13.8 BILLION IN NOV

* FREDDIE MAC - TOTAL NUMBER OF SINGLE-FAMILY LOAN MODIFICATIONS WERE 3,377 IN NOVEMBER AND 41,589 FOR THE ELEVEN MONTHS ENDED NOVEMBER 30, 2017

* FREDDIE MAC - SINGLE-FAMILY SERIOUSLY DELINQUENT RATE INCREASED FROM 86 BASIS POINTS IN OCTOBER TO 95 BASIS POINTS IN NOVEMBER

* FREDDIE MAC - MULTIFAMILY DELINQUENCY RATE DECREASED FROM 3 BASIS POINTS IN OCTOBER TO 2 BASIS POINTS IN NOVEMBER Source text for Eikon: Further company coverage:

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