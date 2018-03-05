FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 5, 2018 / 4:15 PM / a day ago

BRIEF-Freeport-McMoRan Announces Redemption Of Two Series Of Senior Notes

1 分钟阅读

March 5 (Reuters) - Freeport-McMoRan Inc:

* FREEPORT-MCMORAN ANNOUNCES REDEMPTION OF TWO SERIES OF SENIOR NOTES

* FREEPORT-MCMORAN - TO REDEEM ON APRIL 4, $454 MILLION TOTAL PRINCIPAL AMOUNT OF CO’S AND FREEPORT-MCMORAN OIL & GAS LLC’S SENIOR NOTES

* FREEPORT-MCMORAN INC - THE AGGREGATE CASH INTEREST COST SAVINGS WOULD APPROXIMATE $30 MILLION PER ANNUM

* FREEPORT-MCMORAN INC - EXPECTS TO RECORD A GAIN TO NET INCOME OF APPROXIMATELY $10 MILLION IN Q2 OF 2018 IN CONNECTION WITH REDEMPTIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below