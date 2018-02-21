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公司新闻(英文)
February 21, 2018 / 1:23 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-FrontFour Capital Nominated Four Director Candidates For Election To ILG Board​‍

1 分钟阅读

Feb 21 (Reuters) - Ilg Inc:

* FRONTFOUR CAPITAL GROUP SAYS TOGETHER WITH AFFILIATES, NOMINATED FOUR DIRECTOR CANDIDATES FOR ELECTION TO ILG INC BOARD​‍

* FRONTFOUR CAPITAL GROUP SAYS ISSUED A LETTER TO ILG INC STOCKHOLDERS​

* ‍FRONTFOUR CAPITAL SAYS URGE ILG INC‘S BOARD TO ENGAGE IN “GOOD FAITH DISCUSSIONS” WITH MARRIOTT VACATIONS REGARDING POSSIBLE BUSINESS COMBINATION​

* FRONTFOUR CAPITAL - CONTINUE TO BELIEVE BUSINESS COMBINATION WITH MARRIOTT VACATIONS WILL “MAXIMIZE VALUE” FOR ILG STOCKHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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