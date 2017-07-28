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BRIEF-Frontier developments invests in Frontier Developments
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2017年7月28日 / 早上6点39分 / 8 天前

BRIEF-Frontier developments invests in Frontier Developments

路透新闻部

1 分钟阅读

July 28 (Reuters) - Frontier Developments Plc

* TENCENT, CHINA'S LARGEST VIDEO GAME DEVELOPER, INVESTS IN FRONTIER DEVELOPMENTS

* FRONTIER DEVELOPMENTS PLC SAYS TENCENT HAS SUBSCRIBED FOR 3.4 MILLION NEWLY ISSUED ORDINARY SHARES IN COMPANY AT A PRICE OF 523.2 PENCE PER SHARE

* CO HAS APPLIED TO THE LONDON STOCK EXCHANGE FOR THE NEW SHARES TO BE ADMITTED TO TRADING ON AIM

* FRONTIER DEVELOPMENTS PLC SAYS NEW SHARES REPRESENT ABOUT 9.9% OF ISSUED SHARE CAPITAL OF COMPANY PRIOR TO ISSUE OF NEW SHARES, AND 9.0% AFTER ISSUE OF NEW SHARES

* INTENDS THAT THE PROCEEDS OF £17.7 MILLION WILL AUGMENT COMPANY'S EXISTING CASH RESOURCES Further company coverage:

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