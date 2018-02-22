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公司新闻(英文)
February 22, 2018 / 11:15 PM / a day ago

BRIEF-FTS International Says Entered Into Credit Agreement

1 分钟阅读

Feb 22 (Reuters) - FTS International Inc:

* FTS INTERNATIONAL SAYS ENTERED INTO CREDIT AGREEMENT PURSUANT TO WHICH LENDERS AGREED TO PROVIDE CO ASSET-BASED LENDING CREDIT FACILITY - SEC FILING

* FTS INTERNATIONAL - ABL FACILITY PROVIDES FOR COMMITMENT OF UP TO $250.0 MILLION FOR REVOLVING CREDIT LOANS

* FTS INTERNATIONAL INC - ABL FACILITY HAS A FIVE-YEAR TERM, WITH AN INITIAL MATURITY DATE OF FEBRUARY 22, 2023

* FTS INTERNATIONAL - ABL FACILITY MAY BE INCREASED UP TO ADDITIONAL $100.0 MILLION AT COMPANY'S OPTION IF LENDERS AGREE TO INCREASE COMMITMENTS Source : (bit.ly/2oljAcX) Further company coverage:

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